Merkez Bankası'ndan döviz bildirim yükümlülüğünde erteleme kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde yeniden değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Merkez Bankası, raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde raporlama yükümlülüğü 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da kapsayacak şekilde 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi.
Özet döviz pozisyon raporlama yükümlülüğü
Böylelikle Merkez Bankası'nın yeni kararı kapsama giren tüm firmalar için "Özet Döviz Pozisyon Raporlama" yükümlülüğüne esnemeye gidilmiş oldu.