Merkez Bankası'ndan döviz bildirim yükümlülüğünde erteleme kararı TCMB, belirli bir rakamın üzerinde kredi alan şirketlerin, raporlama yükümlüğü süresini uzattı. Bu karara göre, 50 milyon lira ve üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğü 2024'e kadar erteledi.

ensonhaber.com Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde yeniden değişikliğe gidildiği duyuruldu. Merkez Bankası, raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde raporlama yükümlülüğü 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da kapsayacak şekilde 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi. Özet döviz pozisyon raporlama yükümlülüğü Böylelikle Merkez Bankası'nın yeni kararı kapsama giren tüm firmalar için "Özet Döviz Pozisyon Raporlama" yükümlülüğüne esnemeye gidilmiş oldu.