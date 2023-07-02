Merkez Bankası'ndan döviz bildirim yükümlülüğünde erteleme kararı
ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Özet Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde yeniden değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Merkez Bankası, raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde raporlama yükümlülüğü 50 milyon lira ve üzeri bakiyesi bulunan firmaları da kapsayacak şekilde 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi.

Özet döviz pozisyon raporlama yükümlülüğü

Böylelikle Merkez Bankası'nın yeni kararı kapsama giren tüm firmalar için "Özet Döviz Pozisyon Raporlama" yükümlülüğüne esnemeye gidilmiş oldu.