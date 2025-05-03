Merkez Bankası'ndan Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken döviz dönüşüm desteği yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

TCMB'nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle tüzel kişi mevduat için Türk lirası payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

TCMB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Türk Lirası'na geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Yeni düzenlemeler şu şekilde:

- Yabancı para mevduatlara yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı.



- Yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı, ayrıca hesaplama yöntemi değiştirildi.



- Tüzel kişi Türk lirası mevduat oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için bu oranı her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi.



- Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ünden yüzde 86'sına çıkarıldı.



- Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklik doğrultusunda ihracat bedellerinin TCMB'ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025'e kadar yüzde 35 olarak belirlendi.



- Firmaların döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik kapsamında uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025'e kadar yüzde 3'e çıkarıldı.