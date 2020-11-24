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    Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
    • AA
    • 24.11.2020 - 11:15
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    Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    İHALENİN BEDELİ 15 MİLYAR LİRA

    Merkez Bankası, bugün 1 Aralık vadeli ve 15 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

    Merkez Bankası ndan yeni repo ihalesi #1

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