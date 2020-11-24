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Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
- AA
- 24.11.2020 - 11:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
İHALENİN BEDELİ 15 MİLYAR LİRA
Merkez Bankası, bugün 1 Aralık vadeli ve 15 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.