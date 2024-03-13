Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! Bankacıların yorumu: Mevduat faizleri artabilir TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarında değişiklik içeren kararının mevduat faizlerini yükselmesi bekleniyor. Bankacılar, yapılan değişikliği "TCMB TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni kararlar" olarak yorumluyor.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni adımlarını duyurdu.

TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı.

Karara göre TCMB, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

Yeni zorunlu karşılık adımları

Merkez Bankası bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.

Zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını belirtti.

Uygulama 15 Mart'ta başlayacak

Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

Kararın kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü etkilemesi bekleniyor

Bankacılara göre, ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.

Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.

TCMB'nin yaptığı değişiklikler

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

-Zorunlu karşılıkların bir kısmı bloke hesaplarda tesis edilecek

- TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

-500 milyar TL'de zorunlu karşılıkların yüzde 25'i bloke

- Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.

-100 milyar TL'de zorunlu karşılıkların yüzde 15'i bloke

- Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

-Zorunlu karşılıklara kısa vadeler de eklendi

- TCMB zorunlu karşılıklara 3 ayda 1 faiz ödenmesi uygulamasına 1 aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.