Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı: Bloke olarak tutulacak Sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tesis edilecek.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımlarına devam ediyor.

Resmi Gazete'de yer alan TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye düşürülmüştü

TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Duyuruda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.