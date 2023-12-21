Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz adımı beklentisi: Yüzde 45 TCMB, bugün politika faizini beklentilere paralel artırdı. Uzmanlar açıklanan rakamın piyasa beklentisi ile uyumlu olmasını anlamlı bulduğunu belirtti ve önümüzdeki ay için bekledikleri faiz artış oranını dile getirdi.

AA

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

Uzmanlar TCMB'nin politika faiz oranının 500 puan artışla yüzde 45'e çıkararak faiz artırım sürecini sonlandırabileceğini tahmin ediyor.

TCMB duyurusunda, Kurulun parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü vurgulayarak şu ifadeye yer verdi:

Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

"Politika faizini beklentilere paralel artırması TL açısından destekleyici bir gelişme"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

Karar öncesi gerçekleştirilen çeşitli anketlerde medyan beklenti politika faizinin 250 baz puan yükseltileceği yönündeyken en yüksek tahmin ise 500 baz puan seviyesinde bulunuyordu. Dolayısıyla TCMB’nin politika faizini beklentilere paralel artırması ve en azından bir artış daha olabileceği mesajını vermesi TL açısından destekleyici bir gelişme oldu.

"Aylık enflasyon düşecek, yıllık enflasyon mayısta gerilemeye başlayacak"

İleriki dönemde de, son aylarda olduğu gibi, kurlarda kontrollü ve ılımlı değer kaybının süreceği varsayımıyla enflasyonda aylık artış eğiliminin zayıflamasını sürdürebileceğini aktaran Bürümcekçi, buna karşılık yıllık enflasyon seyrinin mayıs sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyacağı öngörüsünde bulundu.

"Politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45’e ulaşması bekleniyor"

Politika faizinin reel olarak seviyesi açısından takip edilen ve son durumda yüzde 41,2 civarına inen gelecek 12 ay enflasyon beklentisinin ise gerilemeyi sürdürmesini beklerken, bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45’e ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz.

''TL'deki Carry trade fırsatının yeni yılda önemli miktarda yatırımcı girişi sağlaması muhtemel''

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünü mümkün olan en kısa sürede tamamlama sözü verdiğini vurguladı. Drimal, bankanın sıkı para politikasının işe yaradığını, enflasyonda ivmenin azaldığını ve kredi genişlemesinin önemli ölçüde hafiflediğini kaydederek şöyle konuştu:

Bu, TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 45'e çıkaracağı yönündeki görüşümüzle uyumlu olacaktır. '2024'te riskler ve belirsizlikler devam ederken, TL'deki carry trade fırsatının yeni yılda önemli miktarda yatırımcı girişi sağlaması muhtemel.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)