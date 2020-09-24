Merkez Bankası'nın faiz arttırmasının ilk yankıları olumlu geldi

TCMB'nin 2 yılın ardından politika faizini artırmasına yönelik düşüncelerine dile getiren ekonomistler, gelişmeye olumlu baktıklarını iletti.

Son 3 toplantıda yüzde 8,25 seviyesinde olan politika faizi, enflasyonun öngörülenin üzerinde yüksek seyretmesi nedeniyle 2 yılın ardından tekrar artırılarak yüzde 10,25'e çıkartıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 2 yılın ardından yükselmesi ile ilgili ekonomistler, politika faizinin artırılmasının TL varlıklar için olumlu olduğunu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) hangi düzeyde gerçekleşeceğinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ekonomistler, yapılan değerlendirmelerle atılan adımı olumlu bulmakla birlikte, karşılaşılacak tabloların da gelişmeleri çok etkileyeceği görüşünü savunuyor.

“FAİZ ARTIŞIYLA MANEVRA ALANI GENİŞLEDİ”

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi konu ile ilgili olarak "Merkez Bankası faiz artışıyla manevra alanını genişletti. Likidite tedbirlerinin gevşeyip gevşemeyeceğini TL'nin vereceği tepki belirleyecek." görüşünü savundu.

"İLAVE SIKILAŞMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Haluk Bürümcekçi, değerlendirmesinde, karar öncesi gerçekleştirilen anketlerde medyan beklenti politika faizinin değişmeyeceği yönünde olduğunu, ankete katılan ekonomistlerin sınırlı sayıdaki kısmının politika faizi, gecelik borçlanma faizi ve GLP faizlerinde 50-200 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin politika faizini yükseltme kararının TL açısından olumlu bir sürpriz olduğunu belirten Bürümcekçi, TCMB'nin faiz artışına gitme gerekçesini "beklentilerin kontrol altına alınması ve görünüme yönelik risklerin sınırlanması" olarak açıkladığını söyledi.

“FAİZ ARTIŞININ DEVAMI İLE İLGİLİ BİR SİNYAL VERİLMEDİ”

Bürümcekçi, ancak bu artışın devam edip etmeyeceği veya bir kerelik olduğu gibi sorulara cevap verebilecek bir sinyalin verilmediğine dikkati çekti.

Politika faizinin yükseltilmesiyle faiz koridorundaki tüm oranların da 200 baz puan yukarı taşınmış olduğunu belirten Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karara TL'nin vereceği tepkiye bağlı olarak Banka'nın, yeniden haftalık repo ihalelerini yeni politika faizinden başlatması ve piyasa yapıcılarına sağladığı fonlamayı devreye alması söz konusu olabilir. Banka, TL'deki değerlenmeyi yeterli görmez ise bu imkanları kapalı tutmaya devam ederek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yeni gecelik borçlanma faizi olan yüzde 11,75'e doğru yükseltmeye devam edebilir. Bu tedbirlerin TL değerinde etkili olmaması durumunda ise bankalar zaman zaman yüzde 13,25 olan GLP faizinden borçlanmaya da zorlanabilir. Dolayısıyla mevcut duruma göre önemli bir esneklik kazanılmış oldu."

“MERKEZ BANKASI, FAİZ KORİDORUNU DAHA ETKİN KULLANMA GİBİ BİR YOLU TERCİH ETMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın, faiz koridorunu daha etkin kullanma gibi bir yolu tercih etmeyeceğini politika faizini artırarak gösterdiğini kaydederek, gelecek enflasyon beklentilerinin ve Türkiye'nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL'de değer kaybı baskısının devamı durumunda ilave sıkılaşmanın söz konusu olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

“FAİZ ARTIŞI, FİYAT İSTİKRARININ ÖNCELENDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk ise "TCMB'nin, piyasa beklentisinin aksine politika faizini 200 baz puan artırması, tekrardan fiyat istikrarının öncelendiğini göstermesi açısından olumlu." değerlendirmesinde bulunuyor.

"TL'DE DAHA OLUMLU PERFORMANS GÖRECEĞİZ"

Ferhat Yükseltürk de genel anlamda olumlu bir karar olmakla birlikte karar sonrası likidite kompozisyonunun ne olacağı ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bu kapsamda ne kadar daha yukarı çıkacağının halen soru işareti oluşturduğunu vurguladı.

Yükseltürk, "TCMB'nin atacağı likidite adımları sonrasında TL'de kısmen daha olumlu bir performans görebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.