Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Haber Merkezi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararını almak üzere toplanacak.

Ekim ayının faiz kararı banka tarafından saat bugün 14.00'te açıklanacak.

Banka, mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti.

FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Son yapılan toplantıda ise faiz oranını aynı seviyede tutmayı tercih etti.

Ekonomistler, ekim ayı toplantısında da herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. Karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.