Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarındaki son durum

Merkez Bankası’nın faiz kararının, Dolar/TL'de yaşanan seyri değiştirip değiştirmeyeceği merak konusuydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi.

Dolar/TL güne 9,320 den başladı. Öğle saatlerinde 9,29 liraya inen dolar karar öncesi 9,309 lira oldu. Kararın ardından 1 dolar 9,431 liraya çıktı.

Euro/TL ise güne 10,857’den başladı. Euro öğle saatlerinden itibaren de 10,852 lira seviyesini korudu. Kararın ardından 1 euro 10,992 lira oldu.

TL/DOLAR İLİŞKİSİNDE MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

TL'deki değer kaybı, TCMB'nin eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile başladı. Eylül ayına 8,3 civarından başlayan dolar/TL yükselerek dün 9.37 seviyesini gördü.

SABAH SAATLERİNDE DÖVİZ RAKAMLARI

Dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 9.2905/9.3200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.8202/10.8555, sepet bazında TL 10.0553/10.0877 seviyesindeydi.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,3400 lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,37 değer kazancıyla 10,8570'ten, sterlin/TL de yüzde 0,37 yükselişle 12,8750'den satılıyordu.