Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi artış yönlü oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi artış yönlü oldu

TCMB politika faizini 1 baz puan düşürüp, 18 olarak indirince döviz de ilk tepkisini yükselerek gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararı öncesinde dolar 8,66 lira iken karar sonrası ilk tepki olarak 8,783 liraya çıktı. Bu zirvede tutunmayan dolar, hemen ardından 8,75 liraya dengeledi.

Euro da dolarla aynı tepkiyi devam ettirerek 10,16 liradan, 10,31 liraya tırmandı. O da kısa süre sonra 10,278'de dengeledi.

FED'İN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN DOLAR GÜÇLENMİŞTİ

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutması ve varlık alımlarının kasım ayında azaltabileceğini açıklamasının ardından güçlenen doların, bundan sonraki seyri takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI DA ARTTI

Merkez Bankası'nın politika faizi açıklamasının ardından altın da döviz gibi yükseliş gösterdi.

Şu anda serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın 499 lira

Çeyrek altın 824 lira

Cumhuriyet altını 3 bin 360 lira

22 ayar bilezik (gr.) 456 lira

Tam altın 3 bin 297 lira

Yarım altın 1.648 lira

Reşat altın 3 bin 290 lira