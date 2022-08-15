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    Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu

    Tüm dünya yüksek enflasyonla mücadale ederken ülkelerin merkez bankaları faiz artırımına giderken, Merkez Bankası'nın bu ayki faiz adımı merak ediliyor.
    • 15.08.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 15:07
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    Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu hafta 18 ağustos perşembe günü gerçekleştirilecek.

    Para politikası gereği faizin sabit bırakılması beklenirken, bu konuda AA Finansın gerçekleştirdiği anketten de aynı sonuç çıktı.

    Ankete katılan bütün ekonomistler faizin sabit bırakılacağını öngörüyor

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan 16 ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    TCMB

    Beklenti faizin 14'te sabit bırakılması yönünde

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptırdığı beklenti anketinden ağustos ayı ve hatta yıl sonu için de faizin yüzde 14'te sabit bırakılacağı sonucu çıkmıştı.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

    PPK


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