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- Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu
Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu
- 15.08.2022 - 14:57
- Güncelleme : 15.08.2022 - 15:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu hafta 18 ağustos perşembe günü gerçekleştirilecek.
Para politikası gereği faizin sabit bırakılması beklenirken, bu konuda AA Finansın gerçekleştirdiği anketten de aynı sonuç çıktı.
Ankete katılan bütün ekonomistler faizin sabit bırakılacağını öngörüyor
AA Finans'ın beklenti anketine katılan 16 ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Beklenti faizin 14'te sabit bırakılması yönünde
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın yaptırdığı beklenti anketinden ağustos ayı ve hatta yıl sonu için de faizin yüzde 14'te sabit bırakılacağı sonucu çıkmıştı.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.