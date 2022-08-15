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Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu

Merkez Bankası'nın faiz beklentisi yüzde 14 oldu

Tüm dünya yüksek enflasyonla mücadale ederken ülkelerin merkez bankaları faiz artırımına giderken, Merkez Bankası'nın bu ayki faiz adımı merak ediliyor.