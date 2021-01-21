Merkez Bankası'nın mesajları piyasada olumlu karşılık buldu

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu karar metnindeki iletişim dilinin çok güçlü olduğunu sıkı ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığı vurguladığını belirtti.

Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirilmeyerek yüzde 17'de sabit bırakıldı.

SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUNUN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİ MESAJI POZİTİFLİK KATTI

Yayınlanan karar metninde kapsamlı bir değişiklik yapılması dikkati çekerken, özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" mesajları piyasalarda olumlu karşılık buldu.

PİYASALARA GÜVEN VERDİ

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bugün faizi artırmadığını, fakat iletişim silahını etkili şekilde kullanarak piyasalara güven verdiğini söyledi.

Bankanın enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerek faizleri gerekirse daha da artırabileceği ve para politikasını uzun müddet sıkı tutacağı sinyalini net şekilde verdiğini belirten Kara, "Piyasa şu ana kadar yaptıklarıyla Sayın Naci Ağbal'a bir kredi açtığı için bugün yapılan sözlü yönlendirme de etkili olabildi. Son aylarda para politikasının rayına girmesinin yarattığı fark, ekonomi politikalarında güven ve itibarın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha öğretmiş oldu.

"BU BASİRETLİ YAKLAŞIM ZAMAN KAZANDIRIR"

Kuşkusuz para politikası tek başına istikrar için yeterli değil fakat bu basiretli yaklaşımın ekonomi yönetimine zaman kazandırdığı ve belirli bir alan açtığı kesin." diye konuştu.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU GÜÇLENDİRİLDİ"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de karar metninde faizlerde ileride atılacak adımlara ilişkin daha net kriterlerin oluşturulduğunu ve daha açık sinyaller verildiğini söyledi.

Politika faizi değiştirilmezken, faiz koridorunun genişliğinin de 600 baz puan olarak korunduğuna işaret eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş görene kadar sıkı duruşun uzun bir müddet korunacağı mesajı, ilk yarıda faiz indirimi için erken olduğu algılamasını güçlendirecektir. Ayrıca, enflasyonun seyri açısından hangi gösterge ve kriterlerin yakından izleneceğinin belirtilmesinin de ileriye dönük yönlendirme kapsamında yer aldığı söylenebilir. Ancak hepsinden önemlisi, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı vurgusunun eklenmesi oldu ki, bunun olası enflasyon sürprizlerine karşı bir sigorta olarak yer aldığını ve sıkı para politikası duruşunu güçlendirmiş olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 28 Ocak’ta yayımlanacak Enflasyon Raporu’nda yer verilecek enflasyon patikasına yönelik tahminler ve 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi kısa vadedeki kararlar açısından daha da önem kazandı."

"ERKEN BİR FAİZ İNDİRİMİ OLMAMA İHTİMALİ ARTTI"

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın ise TCMB'nin piyasa beklentilerine paralel politika faizini sabit bıraktığını belirterek, bu kararın mevcut sıkılaşma politikasının etkilerini görme amacı taşıdığını ifade etti.

Özellikle eklenen yeni ifadelerde, enflasyonla mücadele kapsamında "uzun süre" sıkı duruşun korunabileceği yönlendirmesinin, iletişim anlamında oldukça olumlu olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler olsa da gerek duyulması halinde ek sıkılaşma yapılabileceğinin belirtilmesi de piyasayı yönlendirme açısından pozitif değerlendirilebilir. Özetle yılın ikinci yarısında beklenen enflasyon gerilemesine karşın, erken bir faiz indirimi olmama ihtimali arttı diyebiliriz. Bu karar sonrasında TL'nin sepet bazında değer kazandığını görüyoruz. BIST 100 endeksi açısından ise kararı hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz. Gelecek dönemde, Türk Lirası varlıklarda yurt dışı piyasalara paralel bir seyir bekliyoruz. 28 Ocak'ta yayımlanacak olan Enflasyon Raporu, TCMB'nin enflasyon beklentileri ile ilgili daha detaylı fikir verecektir."

"HAZİRANA KADAR POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 17 SEVİYESİNDE KALACAĞI GÖRÜŞÜMÜZÜ KORUYORUZ"

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç, TCMB'nin bugünkü toplantısında gerek kendilerinin, gerekse piyasa ekonomistlerinin ortak beklentisi doğrultusunda haftalık repo faizini yüzde 17'de sabit bıraktığını ifade etti.

Karar metninde, iç talep koşullarının güçlü seyretmesine rağmen faiz artışlarının etkisiyle geçen yıl ödemeler dengesinde bir miktar tahribat yaratan kredi büyümesinin yavaşladığına işaret edildiğini belirten Emeç, gelecek sürece yönelik riskler arasında da uluslararası emtia fiyatlarının zikredildiğini söyledi.

"KARAR METNİ, OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM DİLİNE İŞARET ETTİ"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de TCMB'nin kararının beklentiler dahilinde olduğuna dikkati çekerek, "Karar metni, oldukça güçlü bir iletişim diline işaret etti ve TL üzerinde pozitif etki gösterdi. Parasal duruşun uzun bir müddet kararlıkla sürdürüleceğinin belirtilmesi ve bir sözle yönlendirme ifadesi olarak 'gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır' ifadesinin eklenmesi, erken bir faiz indirimi beklentilerini baskılarken, ileriye yönelik daha şahin bir eğilim içeren duruş sergileniyor." değerlendirmelerini yaptı.