Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının detayları yayınlandı TCMB'nin yayınladığı para politikası toplantısının özetinde ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon beklentilerindeki gerileme öne çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 25 Ocak'ta bir toplantı yaparak politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarttığını açıklamıştı.

Toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlık etmişti.

Merkez Bankası, bugün ise küresel ekonomi, enflasyon gelişmeleri, talep ve üretim, maliyet koşulları, hizmet enflasyonunda katılılık, parasal ve finansal koşullar ve para politikasıyla ilgili toplantı özetini yayınladı.

Enflasyon Beklentileri: Sınırlı iyileşme devam ediyor

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirerek şu açıklamada bulundu:

Fiyatlama davranışındaki gelişmeleri izlemek için takip edilen göstergelerden biri olan tüketici enflasyonu yayılım endeksi asgari ücret düzenlemesi öncesinde görece yatay bir görünüm arz ederken, ocak ayında endeksin bir miktar yükseleceği değerlendirilmektedir. Yılın ilk ayına özgü zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi ile ücret, otomatik vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat düzenlemelerinin etkisi zayıfladıkça yayılım endeksinin yeniden düşüşe geçmesi beklenmektedir.

"Enflasyon beklentileri ocak ayında da geriledi"

Orta vadeli enflasyon beklentileri ocak ayında da gerilemiştir. Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre on iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 41,2’den 2,14 puan azalışla yüzde 39,1; gelecek yirmi dört ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 24,8’den 1,13 puan gerilemeyle yüzde 23,7; beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 12,6’dan 0,58 puan aşağı yönlü güncellemeyle yüzde 12,0 seviyesine düşmüştür.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise 0,81 puan artışla yüzde 42,0 olarak ölçülmüştür. 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin olasılık dağılımı incelendiğinde, dağılımın sola kaydığı, standart sapma ve değişim katsayısı gibi beklentilerin yayılımına dair göstergelerin ise bir önceki aya benzer seyrettiği gözlenmiştir.

Piyasadaki enflasyon beklentisi geriledi

-12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,2’den yüzde 39,1'e düştü.

-Gelecek 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,8’den yüzde 23,7'ye geriledi.

-5 yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 12,6’dan yüzde 12 seviyesine düştü.