Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit tutması bekleniyor

Yarın saat 14.00'te açıklanacak TCMB faizinin ne olacağını değerlendiren anketlerden biri, Reuters tarafından gerçekleştirildi.

Türk Lirası, kur korumalı mevduat hesabının ortaya atıldığı 24 Aralık tarihinden bu yana döviz müdahaleleri ve altına dayalı yatırım ürünleri sayesinde dar bantta işlem görürken; keskin şekilde artan enerji maliyetleri, Rusya ve Ukrayna'dan gelen turizm gelirlerinin azalışına yönelik beklentilerin azalması ile birlikte gözler faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün saat 21.00'de açıklanacak kararında faiz artışı beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın saat 14.00'te açıklanacak kararının ise faizi sabit bırakma yönünde gelişeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve şubat ayında 20 yılın yeni zirvesi yüzde 54,4'e tırmanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın, bu hafta politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

ANKETE KATILAN 18 KURUM AYNI FİKİRDE

Reuters anketine katılan 18 kurumun tümü, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Ankette yılsonu beklentileri de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlı olduğunu defalarca tekrarladığı düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermiyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜZDE 14

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 seviyesinde şekillenirken, bir katılımcınınki yıl 12'de bulunuyor.

TCMB, kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra indirimleri ocak ayında durdurdu. TCMB, cari fazla verilmesinin enflasyonda düşüşü sağlayacağını açıklayarak politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti. Halihazırda yüzde 50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda yüzde 70'e doğru yükseliş beklenen enflasyon ve Ukrayna'daki savaş sebebiyle enerji maliyetlerindeki rekor artış, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinde revizyona gitmelerine sebep oldu.

GOLDMAN SACHS DA POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Goldman Sachs bir araştırma notunda, TL'deki baskı ve enflasyonun mevcut seviyesi göz önüne alındığında yetkililerin heterodoks stratejilerini bırakmaya yönelik bir işaret olmadığını belirterek politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini açıkladı.