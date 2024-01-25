Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 708 milyon dolar azaldı.

İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 708 milyon dolar azalarak, 138 milyar 91 milyon dolar oldu.

1 milyar 708 milyon dolar azaldı

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolarlık azalışla 91 milyar 990 milyon dolardan 90 milyar 366 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 19 Ocak haftasında 85 milyon dolar azalarak 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara indi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)