Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak Fatih Karahan atandı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine gelen isim belli oldu.

Merkez Bankası Başkanı olarak Fatih Karahan görevlendirildi.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Dr. Fatih Karahan kimdir?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

New York Merkez Bankası'nda önemli görevler yaptı

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve Para Politikası Danışmanı olarak görev yaptı.

Amazon'da Başekonomist olarak görev aldı

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan, 2022'de ABD'nin teknoloji devi Amazon'da Kıdemli Ekonomist olarak çalışmaya başlayan Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde TCMB Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.