Merkez Bankası'nın yüzde 50 faiz kararı dünyada yankılandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.
Gelişme, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı. Uluslararası basın, faiz kararını okurlarıyla paylaştı.
ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye faiz artışını durdurdu." dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararının çoğu tahminle uyumlu olduğu belirtildi.
Artışa ara verildi
Geçmişte "şaşırtan" artışlar yapıldığı anımsatılarak, artışa ara verildiğine dikkat çekildi.
Haberde, "Fatih Karahan başkanlığındaki PPK, bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 50'de bıraktı." denildi.
Beklenmedik artışın ardından duraklama
Al-Monitor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50'de tuttuğunu yazdı.
Haberde, "Karar, geçen ay 500 baz puanlık beklenmedik bir artışın ardından geldi." denildi.
Politika faizinde değişiklik yok
PPK'nın, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak politika faizinde değişiklik yapmama kararı aldığı kaydedildi.
Ancak enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiğini yineledi.
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