Mermer ihracatçıları işlenmiş ürüne yöneldi

Afyonkarahisar'da mermer sektörü, 2020 yılında blok mermer ihracatında yaşanan daralmayı işlenmiş ürüne ağırlık vererek aştı.

Blok mermerde Çin ve Hindistan, işlenmiş üründe de Irak, Amerika, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere 120 ülkeye ihraç edilen "Afyon mermeri", birçok ülkede evlerde ve önemli projelerde kullanılıyor. Ancak koronavirüs, özellikle en büyük pazar olan Çin’i olumsuz etkiledi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHRACATTAKİ YÜKÜNÜ MERMER SEKTÖRÜ ÇEKİYOR

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, kentten yapılan ihracatın geçen yıl 323 milyon dolar olduğunu söylüyor. Bu toplamdaki madencilik ürünlerini ihracatı ise yine geçen yıl 200 milyon 482 bin dolar oldu.

“BLOK MERMER PAZARINDA DARALMA YAŞANDI”

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, mermer sektörünün koronavirüsün etkisiyle 2020'de beklenmedik olağanüstü bir durumla ve dünyayı komple etkilediğinden blok mermer pazarında daralma yaşandığını dile getirdi.

Çakmak, salgın öncesinde ürettikleri mermerleri Çin'e blok olarak sattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Blok mermer pazarının en büyük alıcısı Çin, ikinci alıcısı ise Hindistan idi. Salgın ile uçuşlar yasaklandı. Bu nedenle ihracatta sıkıntılar yaşamaya başladık. Firma temsilcileri ile 'Neler yapabiliriz, ticaretimizi nasıl yükseltebiliriz?' noktasında toplantı ve değerlendirmeler yaptık. Daralmayı aşmak için yaptığımız istişareler sonucu işlenmiş ürüne ağırlık vermeye karar verdik. Şu anda işlenmiş ürünlerle ihracattaki daralmayı aştık diyebiliriz. Blok satışındaki düşüşü, işlenmiş üründen kapatmaya çalıştık ve bunda başarılı da olundu. İşlenmiş ürünü çoğaltarak dünya pazarlarına sattık."





"YURT DIŞINDAKİ İŞLENMİŞ ÜRÜN PAZARIMIZ GAYET İYİ"

Çakmak, yurt dışındaki işlenmiş ürün pazarının gayet iyi olduğunu söyleyerek “Dünyanın birçok ülkesine mermerimiz gidiyor. Blok mermerde Çin ve Hindistan olarak satış devam ediyor. İşlenmiş ürünlerimizi de Irak, ABD, Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Hollanda ve Fransa ağırlıkta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Mermerimize talep oldukça güzel." şeklinde açıklama yaptı.