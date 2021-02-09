Mersin Serbest Bölgesi’nin kapasitesi geçen yıl yüzde 25 arttı

Mersin Serbest Bölgesi, geçen yıl koronavirüs salgınının dış ticareti olumsuz etkilemesine rağmen 1 milyon 700 bin ton mal elleçleyerek yüzde 25 kapasite artışı sağladı.

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Serbest Bölgesi (MESBAŞ) 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2 milyar 5 milyar dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip.

MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Bölge, ülkemizin önemi dış ticaret ve istihdam merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettiriyor.” dedi.

Mersin Serbest Bölgesi, 860 bin metrekare alan üzerinde, yatırım alanlarının tamamı tahsis edilmiş olarak faaliyetine devam ediyor.

“2020’DE YÜZDE 25 KAPASİTE ARTIŞI SAĞLADIK”

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, bölgenin 2020 faaliyetleri ve 2021 hedefleriyle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren yatırımcılara hizmet kalitesini artırmak amacıyla altyapı yatırımlarına hız verdiklerini belirten Avcı, “Türkiye’deki serbest bölgeler içerisinde doğrudan denize bağlı rıhtımı bulunan tek serbest bölge olma özelliğiyle ve sahip olduğu 650 metre uzunluğundaki rıhtımlarda yenilenen modern yükleme ve boşaltma ekipmanları ile verdiğimiz hizmetlerle 2020 yılında 1 milyon 700 bin ton mal elleçleyerek yüzde 25 kapasite artışı sağladık.” dedi.

“YILLIK ORTALAMA TİCARET HACMİ 2.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Mersin Serbest Bölgesinin, yapılan bu düzenlemelerle cazibe merkezi konumunu kuvvetlendirdiğini vurgulayan Avcı, “Bugün itibari ile 302 yerli ve 114 yabancı olmak üzere toplam 416 firma Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteriyor. Mersin Serbest Bölgesinin yıllık ortalama ticaret hacmi 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı ve 11 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu yönleriyle ülkemizin önemi dış ticaret ve istihdam merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettiriyor. Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2 milyar 500 milyon dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip. Mersin Serbest Bölgesinde 1988 yılından 2020 yılı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı ise 69 milyar 300 milyondolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.

“112 ÜLKEYLE 682 DEĞİŞİK ÜRÜNÜN TİCARETİ YAPILIYOR”

Mersin Serbest Bölgesinden en fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ilk sıraları ABD, Irak, İran, Ekvador, İspanya, Çin, İtalya, Suriye ve Almanya’nın aldığını aktaran Avcı, “Ticaret hacminin yüzde 69’unu sanayi ürünleri, yüzde 31’ini tarım ürünleri oluşturuyor. Bölgede ağırlıklı olarak faaliyet gösteren sektörler; makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj malzemeleri. Bölgede yapılan çok yönlü ticaretin yanı sıra çelik boru, hazır giyim, ambalaj malzemeleri, medikal ürünler ve gıda ürünleri üretimleri de ön planda yer alıyor. Mersin Serbest Bölgesinde 112 ülkeyle 682 değişik ürünün ticareti yapılıyor. Bu rakamlar dünya ülkeleri ile yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini göstermektedir.” şeklinde konuştu.