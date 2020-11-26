Mersin, tarımsal üretim değerinde Türkiye’de 4’üncü sırada

Mersin, tarımsal üretim değerinde 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4’üncü sırada yer alıyor. Mersin tarım sektörünün GSHY'ye katkısı 14 milyar 300 milyon lira.

İklim yapısı ve tarımsal arazileri ile önemli bir tarım kenti olan Mersin, yaz-kış tarımsal üretim yapılabilmesi özelliğiyle de öne çıkıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin tarımını değerlendirdi.

“MERSİN, TÜRKİYE TARIMINA 14.3 MİLYAR TL KATKI SAĞLADI”

Mersin’in önemli bir tarım kenti olduğunun altını çizen Abalı, il genelinde yaz-kış tarımsal üretim yapılabildiği gibi Türkiye’deki erkenci meyve ve sebze çeşitlerinin de Mersin’de yetiştirildiğini söyledi.

Mersin’in 333 bin 173 hektarlık alanının tarım arazilerinden oluştuğunu dile getiren Abalı, il genelinde tarım bitkileri, sebze, meyve ve süs bitkileri üretiminin üst seviyelerde olduğunu vurguladı.

Örtü altı üretimin de üst seviyede gerçekleştirildiğini kaydeden Abalı, “Mersin, tarımsal üretim değeri olarak Türkiye tarımına çok önemli katkı sağlamaktadır. Mersin, Tarımsal Üretim Değerinde 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4’üncü sırada yer alıyor. Mersin tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkısı toplam 14 milyar 300 milyon lira. Bu katkının 11 milyar 200 milyon lirası bitkisel üretim değeri, 2 milyar 400 milyon lirası canlı hayvan değeri, 606 milyon lirası da hayvansal ürün değeri. Mersin olarak bitkisel üretim değeri bakımından Antalya ve Konya’dan sonra 3’üncü sıradayız.” diye konuştu.

“MEYVE ÜRETİMİNİN YÜZDE 12’İ MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Türkiye’nin toplam yaş meyve üretiminin yüzde 12’sinin, toplam muz üretiminin yüzde 61’inin, toplam çilek üretiminin yüzde 35’inin, toplam limon üretiminin yüzde 53’ünün Mersin’de gerçekleştirildiğini ifade eden Abalı, Mersin’in meyve üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığının altını çizdi. Abalı, kentin sebze üretiminde ise 2’nci sırada bulunduğunu bildirdi.