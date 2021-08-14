Mersin'de asırlık Yörük balı yeniden üretiliyor

Toroslar'da Yörüklerin asırlar önce ürettiği lezzetli ve faydalı balın tekrar üretilmesini sağlamak için Mersin'de faaliyetlere başlandı.

Mersin'in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arıcılık usta öğreticisi ve kursiyerleri asırlık mirası sürdürme kararı aldı.

AĞAÇ KÜTÜKLERİNİN İÇİNDE KARAKOVAN BALI ÜRETİLECEK

100 yıl önce Yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretmek için kolları sıvandı.

Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerleri eski evlerin depolarından, odunluklarından buldukları atıl haldeki 100 yıllık karakovan kütüklerini üretim için yeniden hazır hale getirdi. Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi Yörüklerin 100 yıl önce göç yollarında ürettikleri karakovan balını üreterek, aynı tat ve kaliteyi yakalamak.

"YÖRÜKLERİMİZİN GÖÇ YOLLARINI TAKİP EDİYORUZ"

Mavi, kursiyerleriyle birlikte Yörüklerin göç yolunu takip ederek ürettikleri balı yeniden üretmek için proje hazırladıklarını belirtti.

Mavi, "Arıcılık kursu kursiyerlerimizle yılbaşında bir proje başlattık. Projemizin kapsamında Orta Akdeniz´de orman köylerimizde bulunan 100 yıllık tarihi karakovanlarımızı evlerin depolarından, odunluklardan derledik, topladık ve üretime geçirdik. Buradaki amacımız organik üretime dikkat çekmekti. Projemizin yol güzergahı 100 yıl önce, 80, 90 yıl önce Yörüklerimizin üretim güzergahını göç yurtlarını, göç yollarını takip ettik. En az 3 yayla gezerek en son 2200 rakımda başlayan ve daha da yüksek rakımlara ulaşan Musabozulduğu Yaylasında sezonun tam da ortasında üretimimizi takip ediyoruz." dedi.

HALK EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ ATALARININ İZİNDE

Kursiyerden Emre Ersen’de, "Yörüklerin göç güzergahı üzerinde karakovan balı üretimi yapıldığını duyduk. Bunun üzerine kursa başvurdum. Atalarımızın üretmiş olduğu bal kalitesinde bal üretmek için değerli bilgilerle birlikte karakovan üretim tesisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"ÇOK ŞİFALI FAYDALI BİR BAL"

Kursiyerlerden Rukiye Aydın ise çocukluğunda göç yolunda üretilen ballardan tatma fırsatı bulduğuna değinerek, "Karakovan balını küçükken ben tatmıştım, çok lezzetli bir baldı. Daha sonraları hiçbir zaman bu baldan yiyemedik. Bu projeye dahil oldum, şimdi kendimizde üretmeye başladık. Çok şifalı faydalı bir bal. Arıya hiçbir el değmiyor. Bu bal ağızda petekleri bile kıtır kıtır dağılan sağlıklı bir bal. Taştan çıkarılan bal ile aynı bal." şeklinde konuştu.

Mersin'de asırlık Yörük balı yeniden üretiliyor VİDEO