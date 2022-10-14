Mersin'de başlayan muz hasadı fiyatları geri çekti

Muz'un hasat dönemi başlarken, meyvenin bahçede fiyatı 17,5 liradan 13 liraya kadar düştü.

Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin'de hasat dönemi başladı.

Mersin'de Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının üretiliyor.

Haastla birlikte muzun da fiyatı aşağı doğru indi. Özellikle marketlerde son haftalarda kilogramı 50 liralara dayanan ithali ile 25 lirayı geçen yerli muzun fiyatının düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Muz fiyatlarında gerileme başladı

Hasat dönemine girilmesiyle birlikte ara dönemde bahçede 17,5 lirayı gören yerli muzun birinci kalite fiyatı üretici de 13 liraya kadar indi. Hevenklerin alt sıralarındaki ikinci kalite muz ise üreticiden 6,5 liraya alındığı belirtildi.

Pazarda 18-22 lira, marketlerde 25 ile 27 lira arasında satılan yerli muzun hasat dönemiyle birlikte biraz daha aşağı çekilmesi beklenirken, 50 liraya yaklaşan ithal muzun da tercih edilmemesiyle fiyatının düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Muzlar sararma tesisine götürülüyor

Hasat dönemi ile birlikte başta Anamur, Bozyazı ve Erdemli olmak üzere birçok ilçede bulunan seralarda olgunlaşan muzların hevenkleri kesilerek sarartma tesisine götürülüyor.

Muzlar paketlenip sararması için bekletiliyor

Burada çiçek kısımları temizlenip, yıkama havuzundan geçirilen ürünler kasalara yerleştirilip sarartma depolarına alınıyor. Yaklaşık bir hafta sonra talebe göre pazara gönderilen olgunlaşmış muzlar tüketiciyle buluşuyor. Muz işleme tesisinde çalışan Ayşe Demirel, kesimden gelen muzların hevenklerinden ayrıldığını ve çiçeklerinin temizlendiğini belirterek, kendilerinin paketlenmesini gerçekleştirip sarartmaya koyduklarını söyledi.

"Yüzde yüz yerli muz diyorum"

İşleme tesisi şefi Yafes Akça ise, "Yerli muzumuz şu an serada 13 lira. Gayet güzel bir fiyat. İthal muza nazaran çok lezzetli ve tatlı bir üründür. Muzun lezzet ve aroması ithal muza oranla yüzde yüz farklı ve güzeldir. Vatandaşımıza yerli muzu tavsiye ederim. Damak tadı, lezzet , aroma ve üreticiye destek açısından 'yüzde yüz yerli muz' diyorum." dedi.

"Kesim zamanları geldiği için hallerde yığılma oluyor"

İHA'nın haberine göre, hasadın başladığını belirten muz üreticisi İrfan Özçalışkan, "Bu aydan sonra inşallah daha fazla olur. Hasat yoğunlaştıkça fiyat düşüyor. Anamur'dan Adana'ya kadar her tarafta muz var. Fakat vatandaşlarımız bazen ithal muza dönüyorlar. Yerli muz bir milli servettir. Bugün tahmin ederim Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak şekilde olduk. İthal muz tamamen ilaçla ve mumlandığı için gemide ancak 3 ayda geliyor. İthal muzun ne olduğu belli değil. Bizim muzlarımız Türk milletinin ağız tadına göre, daha tatlı, daha güzel ve hesaplı. Öbürü 40-50 lira, bunlar 20-25 lira piyasada şu anda. Kesim zamanları geldiği için hallerde yığılma oluyor, 15 gün içinde fiyat bahçede 17,5 liradan 13 liraya düştü fiyat. Yerli muz yemekte fayda var, sağlık yönünden de." diye konuştu.