Mersin'de çalıntı 56 milyon TL değerinde 9 lüks araca el konuldu Mersin'de çalıntı olduğu tespit edilen 56 milyon Türk Lirası değerinde lüks araç ele geçirilirken, İstanbul ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yaklaşık 700 kilogram metamfetamin ve 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi

56 milyon TL değerinde 9 adet lüks araca el konuldu

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, yurt genelinde yürüttüğü kaçakçılıkla mücadeleye yönelik denetim, takip, kontrol ve operasyonlar ile vatandaşların huzur ve refahını tehdit eden, gençlerin bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı.

Kara Kapıları Taşıt Takip Sistemi üzerinden araçların son kayıtları kontrol edilerek Mersin'de çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 56 milyon Türk Lirası değerinde lüks araç ele geçirilirken, İstanbul ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise, yaklaşık 700 kilogram metamfetamin ve 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi.

KARA KAPILARI TAŞIT TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYITLARA BAKILDI

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi koordinesiyle Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, öncelikle Kara Kapıları Taşıt Takip Sistemi üzerinden araçların son kayıtları sorgulandı.

56 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE 9 ADET LÜKS ARACA EL KONULDU

Yapılan detaylı incelemelerde çok sayıda lüks aracın Mersin Limanı'na yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne araçlar hakkında bildirimde bulunuldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce şase ve plakalarının sorgulanması sonucu çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 56 milyon Türk Lirası değerinde 9 araç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNDEN MİT İLE KOORDİNELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapan bir tır takibe alındı. Tır içerisindeki eşyaların İstanbul'da bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, MIT Başkanlığı ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlatıldı.

700 KİLOGRAM METAMFETAMİN CİNSİ UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

Tespit edilen 2 farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, başka bir eşyaya emdirilmiş vaziyette, çok sayıda çuval içerisinde yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI'NDA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı.

30 BİN 700 ADET ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI

Gümrük Muhafaza görevlilerince detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.