Mersin'de yeni yetiştirilmeye başlayan tropikal ejder meyveleri, kilogramı 30 ila 40 liradan alıcı bularak üreticisini sevindirdi.

Mersin'de "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesi yetiştiriciliğine ilgi, alınan sonuçlara bakarak arttı.

EKİLİ ALAN 114 DEKARDAN 138 DEKARA ÇIKTI

Kent genelinde 2019 yılında 114 dekar alanda yetiştirilen meyvenin üretimi, 2020 yılının sonunda 138 dekara ulaştı ve 204 ton ürün hasadı yapıldı.

DALINDA 30-40 LİRA ARASINDA

Yılda 4 kez hasat imkanı sunan ejder meyvesinin şubat ayında kırmızı olanlarının kilogram satışı 60 lirayı buldu. Ağustosta ise dalında kilogramı 30 ile 40 lira arasından alıcı buldu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YETİŞTİRİCİLİĞE BAŞLADI

Erdemli ilçesindeki 3 dönümlük alanda üretim yapan 52 yaşındaki Fatma Ergin, emekli olduktan sonra kardeşi Oğuzhan Kılıç'ın önerisiyle ejder meyvesi yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

BABADAN KALMA SEBZE SERASINA EJDER MEYVESİ EKTİ

Ergin, babalarından kalan sebze serasını üretimde kullandıklarını belirterek, "Kardeşimle üretime başladık. Çok şükür çok iyi gitti. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Gayet güzel bir gelirimiz oldu. Babamızdan kalan bir seraydı burası. Yeniledik ve daha verimli haline geldi. Bir sebze serasıyken şu anda ejder meyvesi üretim merkezi konumuna geldi. Hem meyve hem de fidan satışımız var." dedi.

Mersin'de ejder meyvesi üreticisi fiyattan memnun VİDEO

"SATIŞTA SORUN YOK"

Ürünün pazarlanmasının kolay olduğunu anlatan Ergin, "Bizim şu ana kadar satışta sorunumuz olmadı. Ne zaman meyveyi kestiysek alıcımız hemen hazırdı. Hiçbir sıkıntımız olmadı bu konuda. İnsanlar, bu nedenle üretim yapmakta tereddüt ediyorlar. 'Acaba satabilir miyiz, elimizde mi kalır' diye düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. İlgi çekiciliği yüksek bir meyve. Alıcısı her zaman için hazır." diye konuştu.

"İHRACAT YAPIYORUZ"

Fatma Ergin, iç piyasaya satışın yanı sıra bazı ülkelere de ihracat yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Rusya'ya ürün gönderdik, Macaristan'a da gidecek. Birçok ülkeyle anlaşmalar yaptık. Her şey iyi gidiyor."