Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk bal ve polen hasadı gerçekleşti. Coğrafya olarak arıcılık yapmaya çok uygun bölgenin ilk ürünü de "sandal balı" oldu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi. Sıfır rakımında başlayan, farklı zamanlarda 2 bin 500 rakımda bulunan Eğriçayır Yaylası’na kadar neredeyse dört mevsim bal hasadı yapılabilen yörede yılın ilk bal ve polen hasadı ürün sezonunun bereketli olacağının sinyallerini de verdi.

"E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi’nden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor.

E-TİCARET POROJESİ İLE PAZARLAMA

2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli’de yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları e-ticaret projesinin hem katılımcılara hem de kente değer kattığını belirtti.

Arı ürünlerinin dünya pazarıyla buluştuğunu bunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tollu, "Senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştireceğiz. Girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü altını çizerek belirtmek istiyorum ki burada üretilen ballar elbette Erdemli’mize ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda dünya pazarıyla buluştuğu içinde ülkemize döviz kazandıracak. Şuanda ne kadar dövize ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ürettiğimiz bal ve türevleri ile polenlerin pandemiden dolayı insanlarımızın sağlığı açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Mersin'de ilk bal hasadı ViDEO

"PANDEMİDE ARI ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI"

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken arıcı Celal Çay da "Şu anda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat ediyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki mart, nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası’nda ağustos ayına kadar devam ediyor. Ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda rakım farkından dolayı 4 mevsim yaşanabiliyor." dedi

"ÜRÜNLERİMİZ İNGİLTERE’YE KADAR ULAŞTI"

"Geçen sene Toroslarda ürettiğimiz organik polenleri Avrupa dahil İngiltere’ye kadar ulaştırdık" diyen Çay, "Temennimiz bu sene de çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Arı ürünlerimiz yüzde 350 oranında talep artışı yaşadı. Çünkü arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek Covid 19’a karşı kendisini daha güvenli hissediyor.” şeklinde konuştu.

“İLİMİZDE İLK BAL HASADINI ERDEMLİ İLÇEMİZDE SANDAL BALIYLA YAPTIK”

Bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt ise, "Bölgemizde ilimizde ilk bal hasadını Erdemli ilçemizde sandal balıyla yaptık. İl genelinde 4 bin civarında üyemiz mevcuttur. Sandal balı özellikle mide ağrısına, mide rahatsızlıklarına, bağırsak hastalıklarına çok iyi gelen bu bal şu an çok tanınmasa bile gelecekte en çok tercih edilen bal türleri arasında kendini bulacağına inanmaktayız." dedi.