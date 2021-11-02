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- Mersin'de Keben narı hasadı zamanı
Mersin'de Keben narı hasadı zamanı
- AA
- 02.11.2021 - 16:52
- Güncelleme : 02.11.2021 - 17:56
Mersin'in Silifke ilçesinde, ismini yetiştiği Keben Mahallesi'nden alan narın hasadına başlandı.
Keben Mahallesi'nde olgunlaşan ilk narlar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un da katılımıyla hasat edildi. Doygun, yöre çiftçisine ekonomik katkısına işaret etti.
NARLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖREN ŞAŞIRIYOR
Babasıyla birlikte üretim yapan Alpay Yalçın'ın bahçesinde gerçekleştirilen programla başlayan hasatta "narların büyüklüğünü görenlerin şaşırdığı" söylendi.
Mersin'de Keben narı hasadı zamanı VİDEO
BAZI NARLAR 1,5 KİLO GELİYOR
Yalçın, "Şu anda bazı narlarımız 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı mayhoştur, aroması çok iyidir. Alıp tadanlar çok memnun kalırlar. Herkese faydalanması için tavsiye ediyorum. Narın dalında kilogram fiyatı şu anda 7-10 lira." diye konuştu.
KABUKLARI BİLE DEĞERLENDİRİLİYOR
Baba Mehmet Raşit Yalçın da küçük yaştan itibaren nar üretimi yaptığını belirterek, "Pazara gidecek olanları gönderiyoruz, gitmeyeni nar ekşisi yapmak için değerlendiriyoruz. Ekşiden çıkan çekirdeklerini de hayvanlara yem olarak kullanıyoruz, kabuklarını ise yakacak yapıyoruz, Narın hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz." dedi.