Mersin'de dalında kilogramı 7-10 liradan satılan Keben narlarından bazıları 1,5 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, ismini yetiştiği Keben Mahallesi'nden alan narın hasadına başlandı.

Keben Mahallesi'nde olgunlaşan ilk narlar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun'un da katılımıyla hasat edildi. Doygun, yöre çiftçisine ekonomik katkısına işaret etti.

NARLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖREN ŞAŞIRIYOR

Babasıyla birlikte üretim yapan Alpay Yalçın'ın bahçesinde gerçekleştirilen programla başlayan hasatta "narların büyüklüğünü görenlerin şaşırdığı" söylendi.

Mersin'de Keben narı hasadı zamanı VİDEO

BAZI NARLAR 1,5 KİLO GELİYOR

Yalçın, "Şu anda bazı narlarımız 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı mayhoştur, aroması çok iyidir. Alıp tadanlar çok memnun kalırlar. Herkese faydalanması için tavsiye ediyorum. Narın dalında kilogram fiyatı şu anda 7-10 lira." diye konuştu.

KABUKLARI BİLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Baba Mehmet Raşit Yalçın da küçük yaştan itibaren nar üretimi yaptığını belirterek, "Pazara gidecek olanları gönderiyoruz, gitmeyeni nar ekşisi yapmak için değerlendiriyoruz. Ekşiden çıkan çekirdeklerini de hayvanlara yem olarak kullanıyoruz, kabuklarını ise yakacak yapıyoruz, Narın hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz." dedi.