Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen limonun kilosu dalında 2.5 lira ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. İhracata limon gönderen bölge temsilcileri, Arap ülkelerini hedefliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen, coğrafi işaret tescilli dünyaca meşhur “Lamas” limonunun hasadına başlandı. Yıllık 450 bin ton rekolteye sahip ürünün yaklaşık 250 bin tonu ihraç edilerek döviz girdisi sağlayacak.

HASAT, BEREKET VE BOL KAZANÇ DUASI İLE BAŞLATILDI

İlçede Lamas limonu hasadı, bereket ve bol kazanç duası yapılıp, bahçede çalışanlara baklava ikram edilerek başladı. İhracatın hızlı başlaması üreticilerin sezondan beklentilerini arttırıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasat yapılan bahçeleri gezip, besleme ile limon kesti, üreticilere bereketli ve bol kazanç dileklerinde bulundu.

Mersin'de Lamas limonu hasadı bereket duaları ile başladı VİDEO

"LİMON İHRACAT ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Limon Erdemli'de vatandaşımız için bir geçim kaynağı olmasının yanında ülke ekonomisine de çok ciddi bir girdi sağlıyor. Erdemli'de verimli topraklarımızın olması bir avantaj ama bu topraklarda yetişen ürünlerin tamamının ihracat ürünü olması da ciddi bir potansiyel. Özellikle limon ihracat anlamında önemli bir potansiyele sahip." diye konuştu.

"LİMON DEMEK DÖVİZ DEMEK"

Bölgede Türkiye'deki limonun yüzde 65'inin üretildiğine dikkat çeken Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de "Geçen yıllarda 400-450 bin ton limon üretimi yapılmaktaydı, bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 200-250 bin tonu ihraç ediliyor. Diğerleri de iç piyasada, soğuk hava depolarımızda ve diğer tabi depolarımızda bekletilip limona arz talep olduğu zamanlarda piyasaya sürülmektedir. Şu anda limonumuz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Bunun yanında Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilirse çiftçilerimiz bundan daha da memnun olacak. Hem ülkemize hem de beldemize döviz girdisi sağlanacaktır. Limon demek döviz demek, ihracat demek döviz demektir." dedi.

“DALINDA LİMONUN KİLO FİYATI 2.5 LİRA İLE 3 LİRA ARASINDA”

Erdemli Narenciye Üretim Depolama Pazarlama Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda üretici Burhan Aslan ise, "Şuan Rusya'ya güzel ihracatımız var. Arap ülkeleri bizim birinci derece hedefimiz. Çünkü ürünlerimizin orada daha iyi değerlendiği kanaatindeyiz. Oraların da gümrük kapılarının açılıp, ticari ilişkilerin biran önce düzeltilip oraya da ihracat yapmamız üreticilerimizin biraz daha kazanmasına vesile olacağı kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.