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    Mersin'de muzun yerini avokado aldı

    Akdeniz Bölgesi'nde talep gören ürünler yetiştirilmeye başlandı. Egzotik meyveler ve özellikle de avokado bakımının kolaylığı, masrafının azlığı ve veriminin yüksekliği ile daha çok tercih ediliyor.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 09:13
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    Mersin'de muzun yerini avokado aldı

    Mersin'in Anamur ilçesinde, üretici yeni ürün olarak avokadoyu tercih ediyor. Bakımının muzdan daha masrafsız ve gelirinin daha yüksek olduğunu kaydeden üreticiler, bu durumda avokadonun kendileri için daha cazip olduğunu söyledi.

    Muzun ülke genelinde üretiminin yaygınlaşmasının ardından muzu ile ünlü olan Anamur'da üreticiler, avokado üretimine yöneldi. Muza oranla daha az masraf isteyen, ancak gelir bakımından daha kazançlı olduğu belirtilen avokado, bölgedeki üreticilerin yeni gözdesi oldu.

    "PAZAR BULMAKTA SIKINTI YAŞAMIYORUZ"

    Çataloluk Mahallesi Keçi İni mevkiinde yetiştirdiği avokado ağaçlarının bakımını yapan Kadriye Dönmez ve Nihat Dönmez çifti, ürünlerine pazar bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

    “AVOKADO MUZA ALTERNATİF”

    Avokadonun muza alternatif oluğunu kaydeden Kadriye Dönmez, avokadonun muzdan sonra Türkiye'de satışı güzel olan bir meyve olduğunu söyledi.

    "AVOKADOLARA SADECE GÜBRE VERİYORUZ"

    Avokadonun satışı her yere yapılabilen bir ürün olduğunu aktaran Kadriye Dönmez, "Avokadolarımıza ne ilaç veriyoruz ne başka bir şey, sadece gübre. Doğal inek gübresi. Sonra da satışlarını yapıyoruz. Çok güzel satışları var.

    Mersin de muzun yerini avokado aldı #1

    HERKES EKMEYE BAŞLADI

    Her yerde, herkes ekmeye başladı. Şu anda ilçede 5 bin dönüm civarında ekimi yapılan ürünler yüzde 10 oranında üretime geçti ve yıllık ortalama 60 milyon liralık gelir elde edildi. Ürünler 4-5 liraya üreticiden satın alınıp tüketiciye 7-10 liraya satılıyor." dedi.

    Mersin de muzun yerini avokado aldı #2

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