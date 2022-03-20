Mersin’de örtü altında yetiştirilip yılın 10 ayı hasadı yapılan çilek bahçesinde kilogramı 25 ile 30 lira arasında alıcı bulması üreticisini mutlu etti.

Türkiye’nin örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan Mersin’in başta Anamur ve Silifke başta olmak üzere birçok ilçesinde seralarda yoğun çilek üretimi de yapılıyor.

ÇİLEK EKONOMİK GELİRİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

Çilek, ekonomik olarak önemli bir getiri sağlaması nedeniyle diğer ilçelerde de çiftçiler tarafından tercih etmeye başladı. Bir dönüm serada yılda yaklaşık 6 ton üretim yapan üreticilerin kilogramını ortalama 25 liraya sattığı takdirde kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Mersin’de örtü altı çilek, fiyatıyla üreticisini sevindiriyor VİDEO

"26 TON ÜRETİYORUZ"

Bir dönümde 10 bin kadar çilek fidesi dikimi gerçekleştirebildiklerini anımsatan örtü altı çilek Üreticisi aynı zamanda ziraat teknikeri Faruk Şenol, "Ekimi yapılan fidelerden eylül ile haziran ayı arasında çok güzel verim alıyoruz, 6 ton kadar çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunları da market, manav ve pastanelere veriyoruz. Geçtiğimiz sene çileğin fiyatı 15 ile 20 liraldı. Bu sene ise 25 ile 30 lira arasında gidiyor. Bu da bizi ekonomik olarak mutlu ediyor.” dedi.

GÜBRENİN ÇİLEĞİN KALİTESİNE ETKİSİ VAR

Üretimlerini titiz bir şekilde gerçekleştirdiklerine değinen Şenol, "Özellikle bakımı ve gübresini organik olarak tercih ediyoruz. Hayvan gübreleri ile destekleyerek daha kaliteli çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Çileğin tadını alması için organik gübreyi daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de yoğun talep görüyoruz.” ifadelerini kullandı.