Türkiye'nin dört bir tarafından yeni hasat edilen meyve ve sebzelere yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Mersin'de yetişem kayısının ihracat yolculuğu oldu.

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Türkiye’nin turfanda birçok meyvenin örtü altında üretildiği Mersin’de kayısı hasadına başlandı.

Meyve hasatında ilk ürünler kalitesine göre 100 liraya kadar alıcı bulurken, iç piyasanın yanı sıra Katar ve Dubai'ye gönderildiği bildirildi.

Geçtiğimiz dönemde hava olayları meyve üretimini etkiledi

Son bir ayda örtü altına erik, yenidünya ve kavun gibi meyvelerin hasadının yapıldığı kentte bu kez de birçok ilde zirai donun vurduğu kayısılar hasat edildi.

Üretici Halit Taner'in iki ayrı serasında yetiştirdiği ağaçlardan ilk meyveler toplandı.

Kayısı 300 gramlık paketlerde 80-100 lira arasında

Toplanan meyveler tek tek elden geçirilerek 300 gramlık paketlere konularak satışa hazır şekilde müşteriye gönderildi. İlk hasattan elde edilen kayısıların kilogram fiyatının kalitesine göre kilogramının 80 ile 100 lira arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Mersin’deki turfanda kayısılar, Katar ve Dubai yolcusu VİDEO

"Turfanda yenidünya hasadı da yaptı"

3 hafta önce turfanda yenidünya hasadı yaptıklarını anımsatan İbrahim Demir, "Şu anda ise kayısı hasadımıza başladık. Fiyatlar meyvenin kalitesine göre kilogramda 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Bunlar turfanda üretilen meyveler ve her seneki gibi bu sene de kalitesi güzel." dedi.

Erkenci meyveler yurt içine de gönderiliyor

İHA'nın haberine göre, erkenci meyvelerin yurtdışında Katar ile Dubai'ye gittiğine değinen Demir, ülke içinde ise başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile genellikle turizm bölgesi olan Muğla, Antalya gibi yerlere gönderildiğini kaydetti.