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Mersin'den geliyor! Kamkat meyvesi Kütahyalıların gözdesi oldu

Mersin'den geliyor! Kamkat meyvesi Kütahyalıların gözdesi oldu Kamkat, "şifa defosu" olarak biliniyor. Akdeniz'de sıcak iklimlerde daha çok yetiştirilen meyve, gönderildiği şehirlerde de bol bol tüketiliyor.