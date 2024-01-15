Mersin'den geliyor! Kamkat meyvesi Kütahyalıların gözdesi oldu

Kamkatlar, Kütahya'ya Mersin’in Anamur ilçesinden geliyor.
Kütahya’nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda satılmaya başlanan kamkat yöre halkı tarafından rağbet görüyor.
Kabuğuyla birlikte tüketilen tek turunçgil meyvesinin seveni çok.
C vitamini deposu kamkat meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan şekerini dengeleme ve kolesterolü düşürme özelliğiyle Kütahya'da halkın ilgi odağı oldu.
"Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için satışlarımız arttı"
Pazarda Anamur'dan getirdiği kamkat meyvesini 70 liradan satışa sunan Ahmet Koç, kamkatın kokusu ve tadıyla tüketiciyi cezbettiğini şu sözlerle anlattı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Çoğu kimsenin hiç bilmediği kamkat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda demir, B vitaminleri, manganez, bakır ve kalsiyum yer almaktadır. Kamkatın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kan şekerini dengelediği, bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı son günlerde kamkat meyvesi satışlarımız arttı.
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