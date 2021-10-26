Meslek liselilerden ekonomiye katkı sürüyor

Lüleburgaz’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem koronavirüsle mücadele ediyor hem ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Koronavirüs sürecinde eğitim kesintiye uğradığında meslek lisesi öğrencileri okullarına gelerek öğretmenleri ile birlikte atölyelere girdi ve özellikle salgında kullanılacak malzemelerin üretiminde rol aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvarlarda uygulamaya dönüştürüyor.

HİJYEN MALZEMELERİ ÜRETTİLER

Salgının ilk döneminde öğretmenleri Senar Nas gözetiminde küçük çapta hijyen malzemesi üretimine başlayan öğrenciler, salgının yayılmasının ardından taleplerin çoğalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okulda yaklaşık 2 yılda 60 ton dezenfektan, sıvı sabun, kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı üreten öğrenciler, Kırklareli ve Edirne'deki okulların ve bazı kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

YILDA 543 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİLER

Okulun yılda 543 bin lira gelir elde etmesini sağlayan öğrenciler, bir yandan da teorik bilgilerini artıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ MEZUN OLDUKLARINDA DAHA KOLAY İŞ BULABİLECEK"

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, ürettikleri hijyen malzemelerinin Edirne ve Kırklareli'ndeki okullar ile kurumlara gönderildiğini ifade ederek, "Bu çerçevedeki ürünlerimizde sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı toplamda bugüne kadar 60 ton üretim yaptık. Meslek liselerinin pandemi dönemindeki önemi arttı ve üreten okul modeli ile öne çıktılar. Okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacı karşılandı, öğrencilerimiz üretime katkı sağladı. Üretim tecrübesi kazanan öğrencilerimiz mezun olduklarında daha kolay iş bulabilecek." diye konuştu.