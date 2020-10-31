Mesleki eğitimde 2011 için yeni kararlar alındı

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, mesleki eğitim konusunda döner sermaye gelirlerinin yüzde 20 artırılması dahil birçok konuda yeni atılımlara karar verildi.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırma çalışmalarına devam ediyor.

2019’DA 400 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLMİŞTİ

Bu kapsamda, MEB'e bağlı meslek liselerinde 2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 400 milyon liraya çıkmış, koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimi devam etmişti.

BU YILIN 8 AYINDA GELİR 230 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Bu yılın 8 aylık döneminde, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaşmıştı.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden MEB, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeleri etkin kullanarak döner sermaye gelirlerini yüzde 20 artıracak.

ÖĞRENCİLER BULUŞ YAPMALARI KONUSUNDA TEŞVİK EDİLECEK

Bunun yanı sıra mesleki eğitimde diğer çalışmalar da sürdürülecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak öğrencilerin bu konularda başvuru yapmaları teşvik edilecek.

AR-GE MERKEZLERİNİN KURULMASI PLANLANIYOR

Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, üretim altyapısı geliştirme, mesleki eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirme ve farklı alanlarda uzmanlaşma sağlama vizyonu ve tüm paydaşların katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip Ar-Ge merkezleri kurulacak.

İŞ BİRLİĞİ PROTOLLERİ ARTIRILACAK

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasındaki bağlar güçlendirilerek, mesleki eğitime yönelik iş birliği protokol sayısı artırılacak.

OSB’LERE TEKNİK OKULLAR AÇILACAK

OSB'lerde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının açılması ve desteklenmesi amacıyla sektörle iş birliği sağlanacak. OSB'lerde açılan mesleki ve teknik kurumlarının ihtiyaçları sektörle iş birliği yapılarak karşılanacak.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeye devam edilecek.