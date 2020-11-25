Mevlevi tatlısı ile dünyaya açıldı

Çanakkale'nin dünyanın en büyük Mevlevihane’sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde başladığı girişiminde başarılı olan Atiye Laçin, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını şimdi ihraç ediyor.

Evinde yapmaya başladığı Mevlevi tatlısını önce küçük bir atölyede üretti sonra da aldığı hibe ve desteklerle büyüttü.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın girişimci Atiye Laçin'in başarı hikayesi, 2004 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başladı.

Laçin'in ev ekonomisine katkıda bulunmak için küçük bir atölyede başladığı üretim, başarı dolu bir girişimcilik hikayesine dönüştü.

UNSUZ, YAĞSIZ, ŞEKERSİZ, GLÜTENSİZ, VEGAN MEVLEVİ TATLISI

Eşinin tayininin çıktığı Gelibolu'daki dünyanın en büyük Mevlevihane’sinden etkilenen Atiye Laçin, “Mevlevilikte; az yemek nefis terbiyesidir” felsefesinden yola çıkarak unsuz, yağsız, şekersiz, glütensiz, vegan Mevlevi tatlısını geleneksel yönteme sadık kalarak üretmeye başladı.

80 METREKARE ATÖLYEDEN 5 BİN METREKARELİK ALANA

Atiye Laçin'in ev ekonomisine katkı sağlamak için 80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği sonucunda bugün 1500 metrekaresi kapalı, toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam ediyor.

HİBE VE DESTEKLER

Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada dünya standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi tatlısı başta olmak üzere, anneannesinden öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor; yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.

“MEVLEVİLİKTE AZ YEMEK NEFİS TERBİYESİDİR”

İş insanı Atiye Laçin Mevlevi tatlısının içinde bulunan ürünlerin dinginlik ve zindelik verdiğini belirterek, "Girişimcilik hikayemizin başlangıç noktası Gelibolu Mevlevihane’siydi. Mevlevihanelerde birçok öğretinin öğretildiği bölümler vardı. En önemlisi de mutfağıydı. Mutfak edep yeridir ve nefsin terbiye edildiği yerdir. Mevlevilikte de az yemek nefis terbiyesidir; özellikle Mevlevi tatlısı da bu öğretiyi içinde barındıran bir tatlıdır. Çünkü içinde kıymetli ürünlerin bulunması vücuda dinginlik ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür. Yıllardır doğal ve sağlıklı ürün üretmek için mücadele ettik ve başardık." dedi.

“MEVLEVİ TATLISI, İHTİYACINIZ OLAN BESİN DEĞERLERİNİ BARINDIRIYOR”

İsviçre'den Amerika'ya kadar birçok ülkeye Mevlevi ve Murabba tatlılarını ihraç eden iş insanı Atiye Laçin, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Avrupa ülkeleri ile Amerika'da büyük rağbet gören Mevlevi tatlısının; içinde un, yağ, şeker olmayan vegan aynı zamanda glütensiz bir ürün olduğunu anlatan Laçin, "İhtiyacımız olan besin değerlerini içinde barındırıyor. Özünde de hurma, üzüm, ceviz, badem ve baharatlı bitkilerden oluşmaktadır. Bu ürünleri üretirken müşteri talepleri ardı ardına geldi. Bunların dışında anneannemin yaptığı güvem özü, reçeller ve sosları da üretmekteyiz." diye konuştu.

“ÖNÜNÜZDEKİ ENGELLERİ AŞABİLİYORSANIZ, BAŞARI ARKASINDAN GELİR”

Laçin, üretimlerle bulundukları bölgeye de büyük bir katma değer sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Üretim zorlu bir yolculuk. Özellikle de kadın girişimciyseniz işler iki üç kat daha da zorlaşıyor. Evde, üretimde, pazarlamada sorumluluğunuz vardır. Bir şekilde aştık önümüzdeki engelleri. Önünüze gelen engelleri aşabiliyorsanız kişi kendi olur ve başarı arkasından gelir. Ürünlerimiz yurt içinde daha çok doğal ve organik ürün satan noktalarda bulunmakta ve kendi sitemizden de satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Akla, 'yurtdışında Mevlevi tatlısını nereden bilip severler?' diye bir soru gelebilir. Kendileri yağsız, unsuz, şekersiz ve glütensiz beslendikleri için ürünü önemsiyorlar ve değer buluyor. Almanya'ya gönderdiğimiz Mevlevi tatlısını Türklerin daha çok seveceğini düşünürken, asıl müşterilerimiz yabancılar oldu. Amerika'ya gönderdik ve yaklaşık 15 gün içinde ürünlerin bittiğini öğrendik."