Mevsim değişikliği arıcılığa zarar verdi! Kış yaşanmayınca arıların ömrü kısaldı Bal üretimi ile mevsim hareketlerinin arasında önemli bir ilişki var. Özellikle gezici arıcılık yapanların hareketleri, kovanlarının verimli olması ve bal kalitesi hava olaylarına bağlı. Kar ya da aşırı yağışlar arıcılığı engelleyen tabiat olayları arasında yer alıyor.

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AA

Mevsim değişikliğinin tehdit ettiği üretimlerden birisi de arıcılık oldu. Yetkililer, sıcaklıkların farklılaşması nedeni ile arıların ezberledikleri hareketlerin dışına çıktığını belirterek alınacak tedbirleri sıralıyor.

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, bölgede yaşanan sıcak ve soğuk hava değişimlerinin arıcılığı ve bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten bir açıklama yaptı.

Eskişehir'de son haftalarda yaşanan hava değişimlerinin arıcılık ve bal üretimi faaliyetlerine yönelik etkilerini değerlendiren Yiğit, arıların bal üretimini en çok etkileyen unsurun değişen yaz ve kış şartları olduğunu belirtti.

"Eskişehir'de yıllık toplam 108 ton bal üretiliyor"

Eskişehir'de yıllık toplam 108 ton civarında bal üretildiğini aktaran Yiğit, bu üretimin daha çok Mihalıççık, Bozdağ gibi çevre ilçelerden elde edildiğini kaydetti.

4 çeşit bal üretiliyor

İlçelerde ova balı, yayla balı, çiçek balı, ayçiçeği balı olmak üzere yaklaşık 4 çeşit bal üretildiğini belirten Yiğit, merkez ilçelerde ise sadece sedir balı üretildiğini söyledi.

Eskişehir'in genel olarak soğuk bir iklime sahip olduğuna değinen Yiğit, bahar aylarına kadar arıların geliştirilmeleri gerektiğini söyledi. Yiğit, arıların kendilerini mevsim değişikliklerine uyarlayabildiklerini, ancak kış ve yaz dengesinin ömürlerini kısalttığı vurguladı.

Kış yaşanmadı, arıların ezberi bozuldu ve ömürleri kısaldı

Kısalan arı ömrünün bal üretimini olumsuz etkileyeceğine işaret eden Bünyamin Yiğit, şöyle konuştu:

Kışın olması gerekiyor. Bizim arılarımız her sene burada kış olduğunu biliyordu fakat bu sene kış olmadı. Kış olmadığı için arılar devamlı çalıştı. Çalışan arının ömrü 42, en fazla 45 gündür. Kış günü arılar çalışmazlar, kovanın içinde bir salkım oluştururlar. Çalışmadıkları için bu salkımda durarak ömürlerini 6 ila 8 aya kadar uzatırlar. Ancak sıcaklıklardan dolayı arılar yaz günüymüş gibi çalıştılar. Çalıştıkları için dışarı uçtular ancak dışarıda alabilecekleri bir nektar yoktu, bundan dolayı kovanlarının içerisindekileri tükettiler. Yani normalde bahar aylarında tükenmesi gereken bal veya polenler şu an tükenmiş durumda. Dolayısıyla ömürleri 42 güne düştü, bu durumda arı kayıpları yaşanması çok doğal.

"Ek takviyelerle arılar bahara hazırlanabilir"

Yiğit, mevcut koşullara rağmen şurup ve ek takviyelerle arıların bahara hazırlanabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)