Meyve suyu ihracatı 2020'de rekor kırdı

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı, 2020'de yüzde 24 artarak 322 milyon 800 bin dolarla bugüne kadar görülmemiş bir rakama imza atmış oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2019'da 259 milyon 884 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise meyve suyunda ihracat yüzde 24 artarak 322 milyon 793 bin dolara çıktı.

ABD PAZARI İLK SIRADA

Meyve suyu ihracatında ABD 86 milyon 641 bin dolarla birinci, Hollanda 32 milyon 143 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Bir önceki seneye göre en çok artışın yaşandığı Güney Kore pazarı ise üçüncü sıraya yerleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2019'a göre yüzde 133 artarak 31 milyon 519 bin dolara çıktı.

ELMA, ÜZÜM VE ANANAS SUYU REVAÇTA

Çeşit olarak ise en fazla elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ananas suyu ve konsantresi ihraç edildi.

HEDEF 350 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, salgın nedeniyle yaş meyve sebze mamullerine yoğun talep olduğunu söyledi.

Meyve suyu ihracatının da katma değerli ihracata örnek olduğunu dile getiren Uçak, Türkiye'nin 2020'de yaş meyve sebze mamullerinden 1 milyar 683 milyon 626 bin dolar gelir elde ettiğini aktardı.

"HEDEFİMİZİ AŞTIK"

Bölgenin önde gelen ihracatçı firmalarından birinin Tedarik Zinciri Direktörü Özbay Doğru da firma olarak 2020 yılına çok iyi başladıklarını, salgın sürecinde insanların, vitamin içeriği nedeniyle meyve suyuna yoğun talep gösterdiğine işaret etti.

Firma olarak 2020'de ihracat pazarında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini kaydeden Doğru, "Bunu aştık ve yüzde 54'e çıkardık. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Uzak Doğu pazarına odaklandık. Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere satışlarımızı artırdık. Bu pazarlarda özellikle sıkma ürünlerimizle ciddi bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

KİŞİ BAŞI MEYVE SUYU TÜKETİMİ ORTALAMA 16 LİTRE

Türkiye'de kişi başı meyve suyu tüketiminin ortalama 16 litre olduğunu belirten Doğru, ABD'de bunun 160 litreye yaklaştığını sözlerine ekledi.