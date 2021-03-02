Mezgit 10 liralık fiyatıyla Samsun'da balık tezgahların yeni fenomeni oldu

Karadeniz’de hamsi yavaş yavaş azalırken, balıkçılar tezgahların gözdesinin kilosu 10 liraya alıcı bulan mezgit olduğunu belirtiyor.

Kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte Samsun'daki balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Hamsi fiyatlarının 15-20 lira arasında değiştiği tezgahların en çok tercih edilen balığı ise 10 liradan alıcı bulan mezgit oldu. Karadeniz denince akıllara balığın geldiği belirten balıkçılar satışlardan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

“ŞU AN EN ÇOK SATILACAK BALIK MEZGİT İLE BARBUN”

Karadeniz’de hamsinin azaldığını ifade eden balıkçı Bülent Çakmak, "Mezgit şuan bol çıkıyor. Boyuna göre kilo fiyatları değişiyor 10-20 lira arasında fiyatları. Hamsi denizde azaldı artık yavaş yavaş kaçıyor. Bu ay sonunda hamsi biter. Şu an en çok satılacak balık mezgit ile barbun. Vatandaş en çok mezgit ile barbunu tercih ediyor. Balık şu an Karadeniz’de bol, fiyatları da uygun. Balık yiyen çok yaşar." dedi.

BALIK FİYATLARI

Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatları ise şöyle: Somon 25 lira, alabalık 25 lira, istavrit 25 lira, mezgit 10 lira, barbun 15 lira, hamsi 15-20 lira, tirsi 20 lira, çupra 40 lira ve levrek 40 lira.