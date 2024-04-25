Milyarderlere en az yüzde 2 servet vergisi uygulanması gündemde Küresel eşitsizliğin azaltılması gerektiğini söyleyen ülkeler, milyarderlerin servetlerine vergi uygulanmasını istiyor.

ensonhaber.com

Dünyadaki 3 bin milyarderden servet vergisi alınması için adım atıldı.

Yoksulluk, eşitsizlik ve küresel ısınmaya karşı mücadelede bu vergi türünün önemine dikkat çekiliyor.

En az yüzde 2 oranında uygulanması gündemde olan servet vergisi kapsamında, yılda yaklaşık 313 milyar dolar toplanması amaçlanıyor.

Yüzde 2 oranında servet vergisi masada

Süper zenginlere vergi uygulanmasına küresel destek artıyor. Brezilya, Almanya, Güney Afrika ve İspanya, yüzde 2'lik verginin eşitsizliği azaltacağını ve koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik şokları gidereceğini söylüyor.

Ayrıca, iklim krizi nedeniyle ihtiyaç duyulan kamu fonlarının toplanmasının bu sayede mümkün olabileceği kaydedildi.

Toplanan yıllık meblağın, geçen yılın tüm aşırı hava olaylarının neden olduğu tahmini hasarı karşılamaya yeterli olacağı belirtildi. Daha fazla ülkeden, servet vergisinin uygulanması çabalarına katılması istendi.

"Eşitsizlikle mücadelenin zamanı geldi"

Dört ülkeden bakanların açıklamasında, "Uluslararası toplumun, eşitsizlikle mücadele ve küresel kamu mallarının finansmanı konusunda ciddileşmesinin zamanı geldi." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Hükümetlerin daha fazla eşitliği teşvik etmek için sahip olduğu temel araçlardan biri vergi politikasıdır. Adil bir paylaşım katkısı toplumsal refahı artırır.

Fransa destekliyor

The Guardian'ın aktardığına göre servet vergisinin ayrıntıları, haziran ayında düzenlenecek G20 toplantısında ele alınacak. Fransa desteğini iletti.

Milyarderlerin sosyal gruplar arasında en düşük vergi oranına sahip olduğu belirtilerek, "En az vergi ödeyerek en yüksek vergi ödeyebilen insanlara sahip olmak.. Kimse bunu desteklemez." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın milyarderleri sıralaması

Forbes dergisine göre, milyarderler listesinin ilk 10 sıralamasında önemli isimler servetleriyle göze çarpıyor.

Bernard Arnault ve Ailesi, 215.9 milyar dolarlık net servetiyle birinci sırada bulunuyor. İkinci sıradaki Jeff Bezos'un 194.8 milyar doları, üçüncü sıradaki Elon Musk'ın ise 187.7 milyar doları var.