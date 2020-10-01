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- Mısır'a IMF'den 2.7 milyar dolar kredi
Mısır'a IMF'den 2.7 milyar dolar kredi
- AA
- 01.10.2020 - 18:03
Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede kötü bir yönetim sergilemeye devam ediyor.
Koronavirüs salgınının da etkisiyle Mısır'ın olumsuz mali ve ekonomik sonuçlar nedeniyle dövize ihtiyacı arttı.
IMF İLE 2.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA ONAY
Sisi, salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2.7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Mısır parlamentosunun 17 Haziran 2020'de gerçekleştirdiği oturumda krediyi onaylamasının ardından, Sisi'nin bu yönde çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayınlandı.
MISIR'IN DIŞ BORCU
Kahire ve IMF arasında anlaşmaya varılan 2.7 milyar dolar, Mısır'ın fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor.
Mısır'ın dış borcu, mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111.3 milyar dolara yükseldi.