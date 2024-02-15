Mısır'daki Türk yatırımları, yıllık 1,5 milyar dolara ulaşıyor DEİK, Mısır'daki Türk yatırımlarının yıllık cirosunun 1,5 milyar dolara ulaştığını belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 15-20 milyar dolarlara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Bu görüşme, Mısır'daki Türk yatırımlarının kapsamını gündeme getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Mısır'da 3 milyar dolara yakın bir Türk yatırımı olduğunu belirterek, bu yatırımların doğrudan 70 bin civarında, dolaylı olarak da 100 bin civarında istihdam sağladığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret 10 milyar dolar seviyesinde

Mustafa Denizer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, 2007 yılında Mısır ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile artmaya başladığını ve şu anda 10 milyar dolarlara ulaştığını ifade etti.

Gelecek 5 yıl içinde ticaret hedefi 15-20 milyar dolar

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerde enerjinin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Denizer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 15-20 milyar dolarlara ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

"Türk ürünlerinin Mısır'da önemli bir imajı var"

Denizer, Türk ürünlerinin hem kalite hem marka anlamında Mısır'da önemli bir imajının olduğunu vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

Mısır'ın şu anki problemi döviz rezervlerindeki sıkışıklık ve darboğaz. Bu olduğu için Türkiye'den fazla ithalat yapamıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile siyasi olarak her şey normale dönerse Türkiye'ye karşı bir pozitif ayrımcılık başlayacak.

"Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret hacmi Mısır ile"

Denizer, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret hacminin Mısır ile olduğunu kaydederek, "Bu fark gitgide de açılacak. Sonuçta Mısır 115 milyon nüfuslu çok büyük bir pazar." diye konuştu.

"Mısır'da 3 milyar dolara yakın Türk yatırımı var"

Mısır'da 3 milyar dolara yakın bir Türk yatırımının olduğunu aktaran Mustafa Denizer, şöyle konuştu:

Bu, doğrudan 70 bin civarında bir istihdam sağlıyor, dolaylı olarak da 100 bin civarında istihdam sağlıyor. Bu yatırımlardan yıllık 1,5 milyar dolar ciro elde ediyoruz. Bunun önemli bir kısmı da Mısır'dan üçüncü ülkelere ihracat. Yani Mısır'da başarılı Türk yatırımları mevcut.

"Mısır'ın toplam ihracatının üçte birini Türk iş adamları yönetiyor"

Denizer, tekstil ve konfeksiyonda Mısır'ın toplam ihracatının üçte birini Türk iş adamlarının yönettiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

Gitgide bu oran da artıyor. Yatırımlar, tekstil ve konfeksiyona ağırlıklı ama bunun yanında diğer sektörlere de yatırım var. Turizm, lojistik, mağazacılık sektörlerine yatırımlar var. Bir sürüde yeni yatırımcı şu an devrede yatırım potansiyeline bakıyor, arsa arıyor, ortaklık bakıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)