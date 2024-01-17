MKK açıkladı! Borsa'da yeni yatırımcıların sayısı 4,2 milyonu geçti Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2023 yılına ilişkin gelişmeleri, sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

AA

Borsa'da yatırımcı sayısı arttı ve yeni yatırımcıların içinde gençlerin payı dikkat çekti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2023 yılına ait çalışmalarını rakamlarla gözler önüne sererek ayrıntıları ile yatırım dünyasındaki verileri aktardı.

Verilen bilgilere göre, geçen yıl 56 şirket halka arz edildi.

Söz konusu arzlardan 79,79 milyar lira toplandı.

Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 123 milyon 881 bin 239 olarak gerçekleşti.

31 Ocak 2023 sonunda 6,8 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2023 sonunda 12,54 trilyon liraya çıktı.

Yatırımcı sayısı arttı

Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 29,99 milyondan, 34,1 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içindeki bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10 milyon 656 bin 280'e ulaştı.

4 milyon 292 bin 472 kişi ilk kez yatırım hesabı açtı

2023 yılında ilk defa yatırım hesabı açarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin 472 olurken, en çok yeni yatırımcı 1 milyon 485 bin 894 ile 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 1 milyon 196 bin 332 olarak gerçekleşti.

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 1 milyon 196 bin 332 olarak kayıtlara geçti.

Yatırım fonlarının portföy değeri

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 793 milyar liraya ulaştı.

Toplam hesap sayısı 77,31 milyona çıktı

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 60,50 milyondan 77,31 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı da 14,51 milyona yükseldi.

Pay senetlerindeki portföy değeri 10,03 trilyon lira

2023 sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 10,03 trilyon liraya yükseldi, yatırımcı sayısı da 7 milyon 653 bin 30'a çıktı.

Yatırım fonlarının portföy değeri 1,7 trilyon lira

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 793 milyar liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 4 milyon 350 bine ulaştı.

Borçlanma araçlarının nominal değeri

Aynı dönemde, 983 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 496 milyar 859 milyon 535 bin 635 lirayı buldu. Bu şirketlerin 248'i reel sektör, 735'i de diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ndeki yatırımcı sayısı da 34 bin 914 olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)