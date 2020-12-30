Mobilya sektörünün İngiltere'ye ihracat hedefi yarım milyar dolar

Mobilya Dernekleri Federasyonu, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan STA ile ilgili olarak İngiltere'ye ihracatın yarım milyar dolar seviyesine çıkmasını kısa dönemli hedef olarak belirtti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) Türk mobilya sektörüne katkıda bulunacağını açıkladı.

Güleç, Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan ve 1 Ocak 2021'de devreye girerek tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayacak olan STA ile ilgili "Söz konusu STA'nın mobilya sektörüne de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. 2020 senesinde pandemi etkisiyle sınırlı olan mobilya ihracatımızdaki artışa rağmen İngiltere'ye mobilya ihracatımız bu yıl 150 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Mutabık kalınan STA sonucunda sektör olarak ilk etapta ihracatımızı yarım milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz." dedi.

TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ SON 5 YILDA İLK 10 PAZAR İÇERİSİNDE YER ALDI

Kararın Türk mobilya sektörü tarafından önemle karşılandığını aktaran Güleç, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği anlaşması dışında kalması sonrasında bu anlaşma, Türk mobilyacısı için belirsizliklerin ortadan kalkması adına son derece önemli bir gelişmedir. İngiltere, halihazırda mobilya ihracat pazarlarımız içinde son 5 yılda ilk 10 pazar içerisinde yer alırken, her geçen gün artan bir potansiyel sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.