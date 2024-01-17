Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi

AA & Ensonhaber
Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için de not değerlendirmesinde bulundu.
17 Türk bankasının not görünümü pozitife yükseltildi
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.
Türkiye'nin kredi notu da pozitife çevrilmişti
Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
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