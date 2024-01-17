Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
AA & Ensonhaber

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için de not değerlendirmesinde bulundu.

17 Türk bankasının not görünümü pozitife yükseltildi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Türkiye'nin kredi notu da pozitife çevrilmişti

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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