Moody's: Avrupa'daki kısıtlamalar ekonomide toparlanmayı yavaşlatacak

Moody's, koronavirüs salgınının ikinci dalgasında kısıtlamaların yeniden uygulanmasıyla ekonomik faaliyetlerdeki kesintilerin, Avrupa'nın ekonomisinde toparlanma ivmesini yavaşlatacağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kasım ayına yönelik Avrupa için “Koronavirüs Toparlanma Monitörü” raporunu yayınlandı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BEŞ EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMANIN YAVAŞLAMASI"

Raporda, koronavirüs salgınının ikinci dalgasında kamuda kısıtlamaların yeniden uygulanmasının ve bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerindeki yaşanan kesintilerin, Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya’da ekonomideki toparlanma ivmesini yavaşlatacağı vurgulandı.

"TÜKETİCİ GÜVENİ DÜŞTÜ"

Raporda, salgının yayılması konusunda endişelerin arttığı ve tüketici güveninin düştüğü ortamda, son kapatma ve kısıtlamaların talepte ılımlı bir düşüşe yol açmasının muhtemel olduğu, bununla birlikte ekonomik faaliyetlerde herhangi bir geri gidişin sınırlı olacağı da belirtildi.

“ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE EKTİSİ OLUMSUZ OLACAK”

Tüketicilerin fazla nakit biriktirme olasılığının koronavirüsün ikinci dalgasında düşük olduğuna yer verilen raporda, krize karşı politika desteklerinin uzatılmasına rağmen, yenilenen kısıtlamaların ücretli çalışanlar üzerinde olumsuz ektisi olacağına vurgu yapıldı.

"AŞI HABERLERİ ENDİŞEYİ AZALTMADI"

Raporda, aşının geliştirilmesine yönelik olumlu haberlerin henüz endişeleri azaltmadığına vurgu yapıldı. Raporda, “Olumlu aşı haberlerinin aşının uygulanmasına kadar hane halkının endişe düzeylerini önemli ölçüde azaltması olası değildir.” denildi.

Raporda, koronavirüsün ikinci dalgasında kısıtlamaların ilk dalgadaki kısıtlamalardan daha hafif olduğuna yer verilerek, “Ülkeler arasında farklılıklar devam etmektedir. Her yerde daha az kısıtlama, önceki kısıtlamaya kıyasla ekonomik faaliyetlerdeki kesintiyi sınırlayacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.