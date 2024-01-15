Moody's etkisi! Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul, geçen haftadaki yükseliş seyrine yeni iş gününde de devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanı ilk gününde 7.996,66 puandan işlem görüyor.

AA

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazancıyla 7.986,47 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 ve 10,18 puan yükselişle 7.996,66 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalırken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti.

Yatırımcılarına en çok menkul kıymet yatırım ortaklığı kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel pay piyasalar karışık seyirde

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu artırdı

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Analistler, bu puan artışının Borsa'ya olumlu yansıması beklentisi taşıyor.

BIST 100 endeksinde deste ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)