Moody's, G20 ekonomik büyümesinden yavaşlama bekliyor: Türkiye 2024'te yüzde 2,5 büyüyecek Moody's, açıklanan veriler ve süren jeopolitik risklerin ışığında G20 ülkelerinin 2024 ve 2025 yılı büyüme verilerini tekrar gözden geçirerek yavaşlama yaşanacağına işaret etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4'e düşmesini beklediğini bildirdi.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nun şubat ayı güncellemesini "G20 ekonomilerinin büyümesi 2024'te biraz daha düşük seviyelerde istikrar kazanacak" başlığıyla yayınladı.

Raporda, küresel ekonominin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda ekonomik faaliyetlerin istikrarlı şekilde normalleşmesiyle koronavirüs sonrası dengeye geçiş yaptığı belirtilerek, etkili politika manevraları, iyileşen arz-talep dengeleri ve Avrupa'da kışların ılıman geçmesi gibi iyi etkenler nedeniyle birçok gelişmiş ekonomi için yumuşak bir inişin mümkün göründüğü ifade edildi.

Sağlam ABD ekonomisine ek olarak, birçok gelişmekte olan ülkede salgın sonrası sürdürülebilir ve beklenenden daha güçlü toparlanmaların, yapıcı büyüme tablosu oluşturduğuna işaret edildi.

Faiz indirimleri ikinci çeyrekte

Raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemelen ikinci çeyrekte faiz indirimine başlayacağı kaydedildi.

Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını düşürme ve normalleştirme yolunda ilerlediğine değinilen raporda, enflasyonun aşağı yönlü çizgide kalması koşuluyla, büyük merkez bankalarının zamanı gelince para politikasını normalleştirmeye başlayacağı vurgulandı.

Fed'in 2024'te faiz oranını 100 baz puan düşüreceği hesaplandı

Raporda; Moody's'in, Fed'in 2024'te faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekeceği ve 2025'te daha da indirime gideceği yönündeki beklentisini koruduğu ve ECB'nin ikinci çeyrekte politika normalleşmesine başlamasının beklendiği ifade edildi.

G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4 olması bekleniyor

G20 küresel büyümesinin 2022 ve 2023 seviyelerine göre düşmesinin muhtemel olduğu ifade edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4 ve 2025'te yüzde 2,6 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

"Daralması muhtemel tek G20 ekonomisi Arjantin olabilir"

Raporda, gelişmiş G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 1,6, gelişmekte olan ekonomilerin de sırasıyla yüzde 3,8 ve 3,9 büyümesinin beklendiği, bu yıl daralması muhtemel tek G20 ekonomisinin ise Arjantin olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin ediliyor

Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Diğer ülkeler için beklentiler

Moody's bu yıla dair büyüme tahminlerinde ABD, Hindistan ve Rusya ekonomisi ile G20 geneli için yukarı yönlü revizyona giderken Euro Bölgesi, Almanya, Suudi Arabistan ve Arjantin için beklentilerini aşağı çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)