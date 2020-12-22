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Moody's Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme yapacağı tarihleri açıkladı.
- AA
- 22.12.2020 - 09:58
- Güncelleme : 22.12.2020 - 10:25
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıkladığı 2021'e ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 4 Haziran ve 3 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.
YILDA İKİ KEZ
Kuruluşun reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.
TARİHLER DEĞİŞEBİLİR
Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.
Moody's, en son 4 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU "B2"
Kuruluş, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B2", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.