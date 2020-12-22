Moody's Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme yapacağı tarihleri açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıkladığı 2021'e ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 4 Haziran ve 3 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.

YILDA İKİ KEZ

Kuruluşun reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, en son 4 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU "B2"

Kuruluş, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B2", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.