Euro
9.3743
0.25%
Dolar
7.6695
0.37%
Altın
461.67
0.17%
Borsa
1.394
0.7%
Bitcoin
176.769
-4.78%
EXEN Coin
11.44
-0.17%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Moody's Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme yapacağı tarihleri açıkladı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Moody's Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıkladığı 2021'e ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 4 Haziran ve 3 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.

    YILDA İKİ KEZ

    Kuruluşun reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.

    TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

    Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.

    Moody's, en son 4 Aralık'ta Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

    Moody s Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı #1

    TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU "B2"

    Kuruluş, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B2", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir