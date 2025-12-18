Moody's'ten Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini geldi Moody's'ten Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini geldi. Kuruluş, Türkiye ekonomisini bu yıl yüzde 3,2, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.