Moody's'ten Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini geldi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı Global Yapılandırılmış Finans raporunda, G20 üyeleri için büyüme tahminlerine de yer verdi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ
Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ettiğini açıkladı.
TÜRKİYE'NİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Enflasyonun 2025 yılında +/- yüzde 2 marj ile yüzde 35, 2026'da yüzde 22 ve 2027'de yüzde 18,5 olacağını öngördü.
TAHMİNLER
