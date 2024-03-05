Morgan Stanley TCMB'den ilk faiz indirimini 2025'te bekliyor JPMorgan bugün, TCMB'nin nisan ayında 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını beklediğini açıklamıştı. Morgan Stanley de faiz indirim sürecinin 2024'ün yarısında değil, yıl sonunda olamasını beklediğine dair açıklama geldi.

ensonhaber.com

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley TCMB'den faiz indirim beklentisini revize ettiğini açıkladı.

Morgan Stanley, kasım ve aralık aylarında TCMB'den faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkardı.

Banka, TCMB'den ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde bekliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonda genele yayılan ivmelenme, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonları için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu da, verilere ve diğer politika tedbirlerine bağlı olarak 2024'ün ikinci çeyreğinde politika faizinde yükselişe neden olabilir.

"Mart ayı enflasyonu önemli"

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumundaki konuşmasında Merkez Bankası'nın ek faiz artırımından önce mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceğini belirtti.

Morgan Stanley ekonomisti, TCMB'nin "daha uzun süre daha yüksek" faize bağlı kalmasının ve niceliksel, makro ihtiyati sıkılaştırma ile maliye politikasıyla artan koordinasyona daha fazla güvenmesinin daha olası olduğunu düşünüyor.

TCMB'nin şu anda uyguladığı para politikası faizi yüzde 45.