Morgan Stanley ve Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki değişimi olumlu buldu TCMB'deki başkan değişikliğine uluslararası derecelendirme ve finans kurumlarından olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. JPMorgan'ın ilk olumlu değerlendirmesinin ardından Morgan Stanley ve Deutsche Bank da değişimi olumlu buldukları doğrultusunda yorumda bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kişisel nedenlerle görevinden istifa etmisi ile boşalan başkanlığa Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Fatih Karahan, göreve geldikten sonra Türkiye'nin ekonomi yönetimi temsilcilerinden destek mesajları aldı.

Kendisi de başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, şu mesajı verdi:

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

İlk olumlu tepki JPMorgan:

Merkez Bankası'nın başkanının değişimine piyasanın tepkileri merak edilirken, ilk açıklama ABD'li finans devi JPMorgan'dan geldi ve kurumdan değişimi olumlu bulduklarını değerlendiren bir not yayınlandı.

JPMorgan'ın notu özetle şöyle oldu:

TCMB yeni başkan ile muhtemelen daha şahin olacak. Bu nedenle başkan değişimini olumlu karşılıyoruz. Başkan değişikliği dezenflasyon ve TL için pozitif. Para ve maliye politikalarında daha fazla koordinasyon olması muhtemel.

Morgan Stanley: Başkan değişimi politika değişikliğine yol açmayacak

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de TCMB başkan değişikliğini yorumlayarak, başkan değişikliğinin politikada değişime işaret etmediğini dile getirdi.

Morgan Stanley, yayınladığı notta, Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan sonrası TCMB’nin yürüteceği para politikasına ilişkin bankanın tahminlerini şu ifadelerle paylaştı:

2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor.

Para politikasının devamlılığı bekleniyor

TCMB başkanının değişmesinin ardından para politikasının devamlılığını beklediklerini kaydeden Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesini beklediğini açıkladı.

Deutsche Bank: Bu yıl indirim görmüyoruz

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank da değişime olumlu baktığını bildiren mesajında "Karahan, deneyimli ve saygın bir ekonomist" diyerek sözlerine özetle şöyle devam etti:

Dezenflasyon stratejisine bağlılığı teyyit eden şahin bir değişim görebiliriz. 500 baz puana kadar önden yüklemeli sıkılaşma alanı görüyoruz. Bu yıl herhangi bir indirim görmüyoruz. 2025 için daha kademeli gevşeme döngüsü öngörüyoruz.

"Ek makro ihtiyati tedbirler gelebilir"

Deutsche Bank stratejistleri, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş bildirirken, piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı öngörüldü. Ayrıca notta TCMB’nın ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği de kaydedildi.

İlk buluşma perşembe günü

Merkez Bankası'nın bu hafta 8 Ocak Perşembe günü düzenleyeceği yılın ilk enflasyon toplantısına da yeni başkan Fahit Karahan katılım gösterecek.